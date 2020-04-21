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Başkan Beyoğlu: “Tedbirlerimizi ihmal etmeyelim, çifte bayram yaşayalım”

İHA

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, insanlığın yeni tip korona virüs nedeniyle büyük bir sınavdan geçtiğine dikkat çekerek vatandaşlardan salgınla ilgili tedbirlere riayet ederek huzur içinde ibadetlerini yerine getirmelerini istedi.

Başkan Beyoğlu: “Tedbirlerimizi ihmal etmeyelim, çifte bayram yaşayalım”

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, insanlığın yeni tip korona virüs nedeniyle büyük bir sınavdan geçtiğine dikkat çekerek vatandaşlardan salgınla ilgili tedbirlere riayet ederek huzur içinde ibadetlerini yerine getirmelerini istedi.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu yıl yeni tip korona virüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleşecek ve 24 Nisan Cuma günü başlayacak olan Ramazan ayı nedeniyle vatandaşlara, "Salgından korunmak için tedbirleri ihmal etmeyelim,çifte bayram sevinci yaşayalım" mesajı verdi. Ramazan ayının İslam alemi için eşsiz bir manevi değere sahip olduğunu belirten Beyoğlu, belediye olarak Ramazan ayının huzurlu geçmesi için tüm önlemleri aldıklarını kaydetti.

“İnsanlığın kurtuluşu için bol dua edelim”
Belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini anlatan Beyoğlu, “İçinde Kur’anı Kerim’in nazil olduğu Kadir Gecesini barındıran, barış, bereket, rahmet ve huzur mevsimi olan Ramazan ayını büyük bir coşku ile karşılıyoruz. İnsanlık, korona virüs nedeniyle büyük bir sınavdan geçiyor. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde almış olduğu zamanında ve yerinde tedbirlerle gerek sağlık alanında ve gerekse diğer alanlarda dünyada örnek gösteriliyor. Virüsün hızını azaltmak ve yayılma sürecini ortadan kaldırmak bizlerin elindedir. Dini inancımız gereği temizliğe önem veren bir milletiz. Bu mübarek ayda hem oruç ve diğer ibadetlerimizi yapalım hem de alınan tedbirlere fazlasıyla riayet edelim. İnsanlığın kurtuluşu, ülkemizin selameti için bol bol dua edelim. Allah’ın izniyle bu zorlu süreç geride kalacak. Belediye olarak tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Tüm ekiplerimiz aziz milletimizin hizmetinde olacaktır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmada hiçbir sorun yaşamayacağız. Devlet ve millet el ele vererek bu imtihanı inşallah kazanacağız” dedi.

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