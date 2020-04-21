Silvanlı iş adamından sağlık çalışanlarına yüz koruyucu siper ve maske yardımı

Ankara’da çalışmalarını sürdüren Diyarbakırlı iş adamı Mehmet Klavuz, korona virüs ile mücadele kapsamında memleketi Silvan ilçesine çalışan sağlık personellerine yüz koruyucu siper, maske, tulum ve eldiven gönderdi.

Silvanlı genç iş adamı Klavuz, memleketindeki sağlık çalışanlarını unutmadı. Klavuz, Silvan’a 15 bin cerrahi maske, 500 adet N95 maske, 500 adet koruyucu tulum, 100 adet yüz koruyucu maske ile 500 adet eldiven yolladı. Klavuz, Silvan'da sahada gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına bir nebze destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Klavuz, "Bu kapsamda memleketim Silvan'da Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde çalışan sağlık personellerine yüz koruyucu siperleri ve maskeleri ulaştırdık. Kendilerine şükran ve minnetimizi bir nebze gösterebildikse ne mutlu bize" dedi.

Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi gönderilen malzemeler Başhekim Fesih Uyan ve Acil Sorumlusu Mustafa Gedikli’ye teslim edildi.

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