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Irak'tan getirilen Türk vatandaşları Diyarbakır ve Batman'da karantinaya alındı

DHA

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)KORONAVİRÜS nedeniyle Irak'tan tahliye edilen 366 Türk vatandaşı, Diyarbakır ve Batman'daki yurtlarda karantinaya alındı. Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle yabancı ülkelerdeki Türk vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan 366 Türk vatandaşı, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda ülkeye giriş yaptı. Sağlık kontrollerinin ardından 366 kişi, otobüslerle Batman ve Diyarbakır'da karantinada kalacakları yurtlara getirildi. Yurtlara girişte sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri...

Irak'tan getirilen Türk vatandaşları Diyarbakır ve Batman'da karantinaya alındı

<br>Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)KORONAVİRÜS nedeniyle Irak'tan tahliye edilen 366 Türk vatandaşı, Diyarbakır ve Batman'daki yurtlarda karantinaya alındı.<br>Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle yabancı ülkelerdeki Türk vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan 366 Türk vatandaşı, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda ülkeye giriş yaptı. Sağlık kontrollerinin ardından 366 kişi, otobüslerle Batman ve Diyarbakır'da karantinada kalacakları yurtlara getirildi. Yurtlara girişte sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından karşılanan vatandaşlar burada da yapılan sağlık kontrollerinin ardından yurtlara alındı.<br>Türk vatandaşları yurtlarda 14 gün boyunca karantinada kalacak.<br>DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL<br>2020-04-21 15:57:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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