Diyarbakır’da ters laleler çiçek açtı

'Ablam ve ben'

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde koruma altında bulunan ters laleler çiçek açtı.

Türkiye'de belirli bölgelerde yetişen ve koruma altında bulunan ters laleler Ergani ilçesinde bulunan Sakız Dağı'nda çiçek açtı. 'Ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler görsel bir şölen oluşturdu. Ters laleleri koparanlara Çevre Kanunu kapsamında biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan 60 bin liraya kadar para cezası uygulanıyor. Fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı haline gelen bölgede güvenlik güçlerince önlemler alınıyor.

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