Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmayarak 4 merkez ilçede belirlenen alanlara her gün mama bırakıyor.

Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla birçok alanda çalışmalarına ara vermeden devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların evlerine kapanmasıyla bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmeleri için her gün kentin belirlenen noktalarına mama bırakıyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ekipler, sokak hayvanlarının aç kalmamaları için, hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere her gün Kayapınar, Bağlar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde daha önceden tespit edilen alanlara mama bırakmaya devam edecek.

