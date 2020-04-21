///FOTOĞRAF İPTALİ/// Görevden alınan HDP'li belediye başkanı, il binasında yargılama yaparak kararları Kandil'e göndermiş

<br>Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine, <br>'Görevden alınan HDP'li belediye başkanı, il binasında yargılama yaparak kararları Kandil'e göndermiş' başlıklı haberimizin fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)<br>2020-04-21 21:50:30<br>
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