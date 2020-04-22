Silvan'da sağlık personelinin korona virüs testi pozitif çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir sağlık personelinin korona virüsü testi pozitif çıktı.

Silvan ilçesinde sağlık görevlisi yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetleri üzerine alınan korona virüs testinden pozitif çıktı. Korona virüs testi pozitif çıkan sağlık görevlisi, Diyarbakır'da tedavi altına alınırken, temas ettiği kişiler karantina altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.