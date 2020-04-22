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HDP önündeki eylemde 233'üncü gün

DHA

Nurettin FİDANCANSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 233'üncü günde de sürdürdü. Oğlu Tuncay (20) için eylemine devam eden Şevket Bingöl, teslim olması çağrısında bulundu.  Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır ile binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası...

HDP önündeki eylemde 233'üncü gün

<br>Nurettin FİDANCANSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 233'üncü günde de sürdürdü. Oğlu Tuncay (20) için eylemine devam eden Şevket Bingöl, teslim olması çağrısında bulundu. <br>Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır ile binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.<br>13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU<br>Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, NeclaMetin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, NizamettinAslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış´ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor. <br>'TESLİM OL OĞLUM'<br>İstanbul Arnavutköy'deki evinden 2014 yılında "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek, çıktıktan sonra dönmeyen oğlu Tuncay için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, "HDP gelsin, bize bir açıklama yapsın. Bizim çocuklarımızı onlar götürdü, biz onlardan istiyoruz. Çocuklarımızı dağda, orada, burada ölümü terk etmişler. Bizi de kendi kapılarında ölüme terk ediyorlar. Koronavirüse rağmen buradan gitmedik. Oğluma da bir çağrım var; Tuncay, eğer beni görüyorsan duyuyorsan kaç. Asker, polis nerede görüyorsan kaç, teslim ol" dedi.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA<br>2020-04-22 13:51:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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