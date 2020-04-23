DHA YURT - Anaokulu öğrencileri 23 Nisan şarkılarını evlerinde söyledi 

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<br>KORONAVİRÜS nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak isteyen Diyarbakır'ın Kayapınar Anaokulu 5-6 yaş grubu öğrencileri, 23 Nisan şarkılarını evlerinden söyledi. Miniklerin, çektikleri videolar ise öğretmenleri tarafından klip haline getirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-------------------------------<br>-Miniklerin şarkı söylediği klipHaber: DİYARBAKIR,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)<br>2020-04-23 06:39:54<br>

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