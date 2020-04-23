Hafif ticari aracın çarptığı inekler, kaza yerinde kesildi

<br>DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da Bekir Altınkara, kullandığı hafif ticari araçla aniden yola çıkan 2 ineğe çarptı. Kazada Altınkara ile inekler yaralanırken, hayvanlar, murdar olmaması için çevredekiler tarafından kesildi. <br>Kaza, sabah saatlerinde, ErganiDicle yolunda meydana geldi. Bekir Altınkara, yönetimindeki 81 DL 335 hafif ticari araçla bir anda yola çıkan 2 ineğe çarptı. Kazada, sürücü Altınkara ve inekler yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, Bekir Altınkara'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralı 2 inek ise murdar olmaması için çevredekiler tarafından yolun ortasında kesildi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır <br>2020-04-23 12:41:02<br>
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