Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer çocukların bayramını evlerinde kutladı

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, dezavantajlı öğrencinin ve mahallede bulunan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını evlerinde kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, eğitimdeki yeniliklerine devam ediyor. Doç Dr. Taşçıer, salgınla birlikte eğitime verilen aradan dolayı çocukların bayramını kutlamayı unutmadı. Doç. Dr. Taşçıer, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bulunan Molla Gürani İlkokulunda eğitim gören dezavantajlı 2. sınıf öğrencisi Onur Ok ve mahalledeki öğrencilerin ve çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Onur Ok’un Bağlar ilçesi 5. Nisan Mahallesinde bulunan evine gelen Doç. Dr. Taşçıer, mahalledeki çocukların bayramını kutlayarak kendilerine hediyeler verdi.

Doç. Dr. Feysel Taşçıer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladıklarını söyledi. Doç. Dr. Taşçır, "23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun. Tüm çocuklarımızın geleceğimiz olduğu idrakiyle bugün dezavantajlı çocuğumuzun evine misafir olup bayramını kutlamak istedik. Onun için buradayız. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak bizlerde bugün çeşitli sosyal medya platformlarımız da ve dijital kanallarımızla çocuklarımızla birlikte 23 Nisan coşkusunu paylaşmaya çalışıyoruz. Evlerimizde bayraklarımızı açtık, İstiklal Marşımızı da okuyacağız. Bayramımızı, bu sene salgın nedeniyle evlerimizde, balkonlarımızda kutlayacağız. Sosyal mesafe ve diğer telkinlere uyacak şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Bu vesile ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. yılını tekrar kutluyoruz. Şehitlerimize Atatürk’ün manevi huzurunda bütün emeği geçen bütün atalarımıza şükranlarımızı arz ediyorum" dedi.

Doç. Dr. Taşçıer, çocukların bayramını kutlarken çocuklar da ’23 Nisan Bayramımız kutlu olsun’ diyerek karşılık verdi. Taşçıer ziyaretlerinde çocuklara hediyeler dağıttı.

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