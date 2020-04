Başkan Beyoğlu, doğum günleri 23 Nisan olan şehit çocuklarını ziyaret etti

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında şehit çocuklarını ve doğum günü olan çocukları ziyaret ederek hediye verdi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında şehit çocuklarını ve doğum günü 23 Nisan olan down sendromlu çocukları ziyaret ederek hediyeler verdi. Şehit yakını Muhammed ve Hiranur Çağlar kardeşler ile 23 Nisan’da doğan İsmet Bernas Tekeş ile down sendromlu Abdullah Songüç'ü evinde ziyaret eden Başkan Beyoğlu, çocukların bayramlarını kutlayarak bir süre sohbet etti. Başkan Beyoğlu, kesilen doğum günü pastası sonrası beraberinde getirdiği hediyeleri çocuklara verdi.

Çocuklarla bir araya geldiği için çok sevinçli olduklarını kaydeden Başkan Beyoğlu, "Şehit yakını olan çocuklarımızı ve down sendromlu kardeşlerimizin evlerinde bayram hediyelerini vererek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladık. Geleceğimizin teminatı olan bugünün çocukları, yarının geleceği büyükleri yavrularımızı bir nebze de olsa güldürmek bizi de mutlu etti" dedi.

