Polisten 10 yaşına basan Harun'a doğum günü sürprizi

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde korona virüs salgınından dolayı evinden çıkamayan Harun Coşar'a polis ekipleri doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.

Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 yaşına basan Harun Coşar'a doğum günü sürprizi yaptı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan ve bugün 10 yaşına basan Harun'un ailesi 155 hattını arayarak, çocuklarının doğum günü olduğunu ve evden çıkamadıklarını söyledi. Hemen harekete geçen polis ekipleri, aldıkları pasta ile Harun'un Aziziye Mahalles'ndeki evine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Kapıyı açan Harun'a mumları yanan pastayı veren polis ekipleri, çocuğun doğum gününü kutladı.

Karşılaştığı sürprizle büyük şaşkınlık yaşayan Harun Coşar, kendisi için büyük sürpriz olduğunu ve çok heyecanlandığını dile getirerek, polis ağabeylerine teşekkür etti.

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