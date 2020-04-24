Evlat nöbetine gidemeyen aileler evlerinde çocuklarının yolunu gözlüyor

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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerine bu süre zarfında ara verdi. Kısıtlamanın ikinci gününde de çadıra gidemeyen aileler, evlerinin odalarına astıkları Türk bayraklarının gölgesinde çocuklarının yolunu gözlemeye devam etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, evlat nöbetine İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ve 30 büyükşehir ile Zonguldak'ı kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 4 gün ara verdi. Kısıtlama nedeniyle HDP önündeki çadıra gidemeyen aileler, evlerinin odalarına astıkları Türk bayrağının gölgesinde çocuklarının yolunu gözlemeye devam etti. HDP önüne gidememelerine rağmen aileler evlerinde bekleyip video çekerek, çocuklarını HDP ve PKK'dan istemeyi sürdürdü. Kısıtlamanın sona ereceği Pazartesi günü tekrar HDP il binası önünde evlat nöbetlerini sürdüreceklerini belirten aileler, çocuklarının geri gelmesi için eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerini ve HDP'nin bir adım atmasını beklediklerini dile getirdiler.

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