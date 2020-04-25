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'Çekirge istilasına karşı ilaç kullanılırsa 50'ye yakın tür zarar görür'

DHA

Emrah KIZIL- Mehmet Mücahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİCLE Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, son dönemde gündemde olan çekirge istilasına karşı ilaçlama yapılması halinde 50´ye yakın türün zarar göreceğini söyledi. Satar, "En büyük endişemiz arıların ölmesi. Bir yerde bir kimyasal kullanıldığı zaman sadece bir türü öldürmüyorsunuz. Çin gibi tedbirimizi alırsak, devlet destekli köylülere ördek ve tavuk verilirse bir mücadele başlatılmış olur. Ekinler de zarar görmemiş olur" dedi. DÜ Fen Fakültesi Zooloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı...

'Çekirge istilasına karşı ilaç kullanılırsa 50'ye yakın tür zarar görür'

<br>Emrah KIZIL- Mehmet Mücahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİCLE Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, son dönemde gündemde olan çekirge istilasına karşı ilaçlama yapılması halinde 50´ye yakın türün zarar göreceğini söyledi. Satar, "En büyük endişemiz arıların ölmesi. Bir yerde bir kimyasal kullanıldığı zaman sadece bir türü öldürmüyorsunuz. Çin gibi tedbirimizi alırsak, devlet destekli köylülere ördek ve tavuk verilirse bir mücadele başlatılmış olur. Ekinler de zarar görmemiş olur" dedi.<br>DÜ Fen Fakültesi Zooloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, son dönemde gündemde olan ve çiftçileri endişelendiren çekirge istilasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bölgede iki çekirge istilası görüldüğünü ve bunları daha önce tespit ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Satar, "Siverek´teki tür Fas Çekirgesi. Bu Akdeniz ülkeleri için çok baş ağrıtıcı bir çekirge türüdür. Akdeniz´den tutun Afganistan´a kadar yayılış gösteriyor. Bizim bölgemizde de vardı. İki yıl önce bunlarla müthiş bir ilaç mücadelesi yapıldı. Yok edildiğini zannettik, ama yavruları vardı. Bunların sayılarında artış meydana geldi. Siverek´te bunu görüyoruz" dedi.<br>'EN BÜYÜK ENDİŞEMİZ ARILARIN ÖLMESİ'<br>Bingöl´de bulunan ekiplerin orayı istila edebilecek bir çekirge türü gözlemlediklerini aktaran Prof. Dr. Satar, şunları kaydetti:<br>"Burada ilaç kullanılırsa orası arıcılık yapılan bir bölge. En büyük endişemiz arıların ölmesi. Bir yerde bir kimyasal kullanıldığı zaman sadece bir türü öldürmüyorsunuz. Onunla bağlantılı olarak 50´ye yakın tür zarar görmüş oluyor. Suya karışıyor. Sudaki balık zarar görüyor. Balıkla beslenen kuş zarar görüyor. Dolayısıyla o çekirgenin de doğal düşmanını da biz yok ediyoruz. Burada bir sıkıntı söz konusudur. İlaçlama son çaredir. Tarımsal ilaçları biz önermiyoruz, ama diyelim ki Afrika Çöl Çekirgesi saldırısına karşı yapılacak tek ve en son şey çevreyi kirletme pahasına ilaç kullanımıdır. Çin gibi tedbirimizi alırsak devlet destekli köylülere ördek ve tavuk verilirse bir mücadele başlatılmış olur. Ekinler de zarar görmemiş olur. Bir tavuk günde 70 tane çekirge yiyorsa, ördek bunun yaklaşık 3 katını tüketiyor. Dolayısıyla hiç yoktan iyidir. Çekirge için doğal bir düşman olur. Yavruyken tavuklar bunları daha fazla sayıda tüketebilir ya da ördek bu yavruları daha fazla sayıda tüketebilir. Dolayısıyla popülasyonda düşüş olur ve sürü halinde gelemezler. Bizim bölgemizde bu istila ortaya çıkacak. Bunun için önlemlerin alınması lazım. Tarla sürülmesi, tarlanın yanındaki alanın da sürülmesi lazım. Çünkü bunların yumurtaları soğukta dışarı çıkar. Alanı sürdüğünüz zaman onlar yok olur. Tabi adam kendi tarlasını sürecek diğer tarafa nasıl mazot harcasın düşünmek lazım. Bu yüzden başaramadık. Ben diyorum ki eğer biyolojik mücadele göz önünde bulundurulursa belki mücadele edebiliriz. Yerel türler için söylüyorum bunları. Diğer büyük Afrika Çöl Çekirgeleri için bu söz konusu olmayabilir. Birleşmiş Millet Dünya Tarım Örgütü var. Onlar izliyorlar bu çekirgeleri. Önümüzdeki bahar döneminde Yemen, Suudi Arabistan ve İran´da büyük bir zarara sebep olacaklarını söylüyorlar. Fas çekirgelerinin çok büyük boyları var. Bir de yerel bir tür var. Bingöl´de risk var. İlaçlama olursa çok büyük zararlar olacağını düşünüyorum. Çünkü arıcılık var orada. Devletimizin özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi´ne ve sınır bölgesinde bulunan köylere tavuk ve ördek desteği verilmesi gerekir diye düşünüyorum."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZILMehmet Mücahit CEYLAN<br>2020-04-25 08:42:27<br>

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