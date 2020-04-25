Diyarbakır’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihi mekanlar boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca aralarında Diyarbakır’ın da olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak için 4 gün başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının 3’üncü gününde Diyarbakır’ın tarihi mekanları ve Sur ilçesinin en işlek caddeleri boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsımında 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının 3’üncü gününde Diyarbakır hayalet kente bürünürken, günde binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği tarihi mekanlar da boş kaldı. Kentin geçmişinin yüzü haline gelen ve binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi On Gözlü Köprü ile tarihi surlar ve Sur ilçesinin en işlek caddeleri boş kaldı. Cadde ve sokakların boş olduğu kentte fırın ile eczaneler hizmet vermeye devam etti.

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