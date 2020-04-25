Diyarbakır'da, cadde ve sokaklardaki sessizlik sürdü

<br>Emrah KIZILMehmet Mücahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde, cadde ve sokaklardaki sessizlik sürdü.<br>İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilden biri olan Diyarbakır´da, yasağın 3'üncü gününde de sessizlik hakim oldu. Yağışlı havanın hakim olduğu kentte, meydan ve caddeler ile sokaklar boş kaldı. Görevleri gereği yasak kapsamı dışında kalanlar hariç, sokağa çıkan olmadı.<br>Güvenlik güçlerince oluşturulan kontrol noktalarında ise dışarıda olanlara izin belgeleri soruluyor.<br>İzin belgesi olmadan dışarı çıkanlara ise idari para cezası kesiliyor.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Mehmet Mücahit CEYLAN<br>2020-04-25 10:51:50<br>
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