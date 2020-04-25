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Bağlar kısıtlamaya uydu, ihtiyaçları belediye ulaştırdı

İHA

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs (Kovid19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağından sonra Diyarbakır'ın 400 bin nüfusu ile 36 ilden büyük olan merkez Bağlar ilçesinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, marketlerin açık olduğu cuma günü alışverişlerini yapan vatandaşlar bugün evlerine kapandı.

Bağlar kısıtlamaya uydu, ihtiyaçları belediye ulaştırdı

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs (Kovid19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağından sonra Diyarbakır'ın 400 bin nüfusu ile 36 ilden büyük olan merkez Bağlar ilçesinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, marketlerin açık olduğu cuma günü alışverişlerini yapan vatandaşlar bugün evlerine kapandı.
65 yaş üstü, engelli ve kronik hasta vatandaşların alışverişleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçları ise Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından oluşturulan özel ekipler tarafından karşılanarak evlerine kadar ulaştırıldı. Beyoğlu’nun, sosyal yardımları kurmuş olduğu özel ekip ile yakından takip ederken, 22 Mart tarihinden bu yana ihtiyacı belediye tarafından karşılanan hane sayısı bin 500'ü geçtiği öğrenildi.

"Cumhurbaşkanımızın sosyal belediyecilik vurgusuna riayet ediyoruz"
İhtiyaç sahibi vatandaşlar konusunda hassas davranan Beyoğlu, "Sokağa çıkma kısıtlamasına riayet eden değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu kararlar bizlerin sağlığı için uygulanıyor ve riayet etmek hepimizin yararınadır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Son bir ay içinde 1500 haneye ihtiyacını temin ederek ulaştırdık. Kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Tüm ekonomik koşulları zorlayarak ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz. Hepimizin çok fazla fedakarlık yapması gereken zorlu bir süreç yaşıyoruz. Herkesin evinde aşı yansın istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın altını her defasında çizmiş olduğu sosyal devlet ve sosyal belediyecilik ilkelerine uyarak gönüller kazanmaya gayret ediyoruz" dedi.

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