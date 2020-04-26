Diyarbakır'da, yasağın son gününde de sessizlik hakim

<br>Emrah KIZIL, Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde de cadde ve sokaklardaki sessizlik devam etti.<br>İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 31 ilden biri olan Diyarbakır'da, kısıtlamanın son gününde de, meydan ve caddeler ile sokaklar boş kaldı. Fırıncılar, eczane, belediye personelleri ve sağlıkçılar gibi sokağa çıkma izni olanlar dışında sokaklarda insana rastlanılmazken, Büyükşehir Belediyesi, kısıtlama kapsamı dışında kalanlar için toplu taşıma aracı tahsis etti.<br>Güvenlik güçlerince oluşturulan kontrol noktalarında ise dışarıda olanlara izin belgeleri soruluyor. İzin belgesi olmadan dışarı çıkanlara ise idari para cezası kesiliyor. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Selim KAYA<br>2020-04-26 11:20:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.