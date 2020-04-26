Yasağı ihlal etti, polisten kaçarken sur boşluğundan düşüp yaralandı

Daha önce domuz gribi geçirmek korona açısından avantaj mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Emrah KIZIL- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, yasağa rağmen sokağa çıkan Suriyeli F.K. (50), polisi görünce panikleyip, çıktığı surun ortasındaki boşluktan düşerek, yaralandı. <br>Olay, öğle saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesinde, surlarının bulunduğu bölgede meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 gündür sokağa çıkma yasağının sürdüğü kentte dışarıda olan Suriyeli F.K., polisleri görünce panikleyerek, kaçtı. F.K., saklanmak için surun ortasındaki boşluğa girdi. Bu sırada dengesini kaybeden F.K., 3 metre yükseklikten zemine düştü. F.K.'yi gören polisler, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan F.K.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Görgü tanıkları, F.K.'nin polisleri görünce panik yapıp, saklandığı sur boşluğundan düştüğünü söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Selim KAYA<br>2020-04-26 16:04:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.