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Sakarya Caddesinin ihyasına başlanıyor

İHA

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır'ın günlük alışveriş ve ticarette kalbi sayılan Sakarya Caddesinde incelemelerde bulundu.

Sakarya Caddesinin ihyasına başlanıyor

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır'ın günlük alışveriş ve ticarette kalbi sayılan Sakarya Caddesinde incelemelerde bulundu.
Bağlar ilçesine bağlı olan caddenin kentin ticari hayatında büyük önem taşıdığına dikkat çeken Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yenileme ve ihya projesine sağladığı destekten dolayı teşekkür etti. Beyoğlu, “Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu ile birlikte kentimizde ve Bağlarımızda alışverişin kalbi olan Sakarya Caddesinde incelemelerde bulunduk. Valimizin destekleriyle Sakarya Caddesinin ihya ve inşası için gerçekleştireceğimiz projeleri bayramdan sonra hayata geçireceğiz. Diyarbakır'ımıza büyük bir istek ve enerji ortaya koyarak hizmet eden valimize desteklerinden ötürü teşekkür ederiz” dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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