Silvan'da kısıtlama kalktı, vatandaşlar alış verişe çıktı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde vatandaşlar, kısıtlamanın kalkmasının ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak alışverişlerini yapmak için sokağa çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın kalkmasının ardından Silvan ilçesinde vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak alışverişlerini yaptı. 60 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 20 yaş altı vatandaşlar, sokağa çıkmazken, sokağa çıkanların korona virüsü tedbirlerine uyarak sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

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