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Ergani emniyeti vatandaşların yanında

İHA

Ergani emniyeti vatandaşların yanında

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınında da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Ergani İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Özgen ve beraberindeki polisler, korona virüs salgını nedeni ile evlerinde kalan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için var güçleri ile çalışıyor. Evden çıkamayan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların ihtiyaçların karşılanması adına gayret gösterdiklerini belirten Ergani Emniyet Müdürü Özgen, "Zor ve sıkıntılı günler geçiriyoruz. Rabbim bu zor ve sıkıntılı günleri geride bırakmamızı nasip etsin. Korona virüs salgını ile devletimiz ve şehrimiz mücadelesini devam ettiriyor. İlçemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyoruz. 155’ten ulaşmaları durumunda yardımlarına koşacağımızdan hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Ekmek, su, süt, market, eczane alış verişi gibi ihtiyaçları anında karşılıyoruz. Hatta maaş çekemeyen vatandaşlarımızın maaşlarını çekip kendilerine ulaştırıyoruz” dedi.

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