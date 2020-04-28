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Diyarbakır ‘Nefes’ alacak

İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi "TOBB Nefes Kredisi" Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası ile Denizbank Bölge Müdürü tarafından yapılan basın toplantısı ile tanıtıldı.

Diyarbakır ‘Nefes’ alacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi “TOBB Nefes Kredisi” Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası ile Denizbank Bölge Müdürü tarafından yapılan basın toplantısı ile tanıtıldı.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Denizbank Güneydoğu Anadolu Bölge Müdür Pervin Dinçer Altuner tarafından yapılan basın açıklamasında verilecek kredinin detayları paylaşıldı. Toplantıda konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Nefes Kredisi ile 6 milyar liralık kredi imkanın oda ve borsaya kayıtlı üyelere sağlanacağını belirterek, kredinin kayıtlı firmalara adeta bir can suyu olduğunu söyledi. Nefes Kredisine yıllık cirosu 25 milyonun altındaki işletmelerin başvuracaklarını aktaran Başkan Kaya, “Oda olarak Nefes Kredisine 5 milyon katkı sağlayarak, 50 milyonluk kredi açılmasını sağladı. Yıllık cirosu 3 milyon ve altında olan işletmeler azami 50 bin lira, 3 milyon üzeri olanlar ise azami 100 bin lira kredi kullanabilecekler. Kredinin yıllık faiz oranı ise yüzde 7.50 olacak ve 2020’de anapara ve faiz ödemesi bulunmayacak” dedi.
Kredi geri ödemelerinin ise 2021 yılında 12 eşit taksitte yapılacağını anlatan Başkan Kaya, “Krediye başvuran işletmelerden vergiSGK borcu yoktur yazısı istenmeyecek. İlave maddi teminat olmayacak. 50 bin lira kredi için 150 lira, 100 bin lira için 300 lira banka masrafı dışında ek masraf olmayacak. KGF kefaleti için mevzuat gereği yüzde 0,75 komisyon alınacak. Tüm sektörler başvurabilecek. Üyelerimiz odamızdan alacakları Faaliyet Belgesi ile Denizbank Şubelerine başvurabilecekler. Üyelerimiz belgelerini odamıza gelmeden online olarak da alabilirler. Kredi müracaatlarının değerlendirilmesi ilgili banka tarafından yapılacak” diye konuştu.

“İş dünyası olumsuz etkilendi”
Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ise tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının Türkiye’de iş dünyasını olumsuz etkilediğini söyledi. DTB Başkanı Yeşil, “Tam da böyle bir dönemde TOBB Başkanımızın büyük çabalarıyla iş dünyasına yönelik önemli çalışma yaptı. Bunlardan biri de Nefes Kredisidir. Türkiye’deki 365 oda ve borsa bütün kaynaklarını Nefes Kredisine aktararak üyelerinin uygun maliyetli finansmana erişimini sağlamaya çalışmıştır. Bu çalışmalar sonucunda üyelerimizin 6 milyar liranın üzerinde kredi kullanması hedeflenmektedir. TOBB öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucunda Denizbank ve KGF işbirliğiyle yeni Nefes Kredisi başvuruları bu gün itibari ile ilimizde de başlamıştır. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na, bu zor dönemde elini taşın altına koyan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’e, Denizbank ailesine ve KGF yönetimine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Denizbank’ın bu süreci bölgemizde Bölge Müdiremiz Pervin hanım öncülüğünde başarıyla yürüteceğine inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

“Katılımcı banka olarak yer aldık”
Denizbank Güneydoğu Anadolu Bölge Müdür Pervin Dinçer Altuner ise korona virüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak amacıyla Cumhurbaşkanlığınca açıklanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, KOBİ’lere düşük faizli kredi sağlamak için hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi Projesinde katılımcı banka olarak yer aldıklarını söyledi. Altuner, “Deniz Bank, bu hassas süreçte elini tekrar taşın altına koyarak, TOBB ve KGF desteğinde yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ile kredi kullandırıp, KOBİ’lere nefes aldıracak. Kredinin, 2020 senesinde 6 ila 8 ay anapara ve faiz ödemesi olmayacak, geri ödemesi ise 2021’de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Bölgemizde oda ve borsamıza kayıtlı işletmeler Nefes Kredisine yönelik alınan faaliyet belgesi ile tüm şubelerimize başvurabilirler” ifadelerini kullandı.

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