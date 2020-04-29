Diyarbakırlıların Ramazan’da tatlı talebi 3 kat arttı

Diyarbakır'ın geleneksel tatlısı burma kadayıf ve baklava, Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu. Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecisi Ahmet Altunbay, Ramazan öncesi günlük 350 kilogram tatlı sattıklarını, bu oranın Ramazan ayında günlük 1 tona ulaştığını söyledi.

Diyarbakır'ın geleneksel tatlısı burma kadayıf ve baklava Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Tatlı imalathaneleri, kentin asırlara dayanan geleneksel lezzeti olan kadayıf ve baklava çeşitlerinin Ramazan ayında da vatandaşların sofralarında yer alması için büyük caba harcıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında açık olan iş yeri arasında bulunan tatlıcılardan Kadayıfçı Sıtkı Usta, tedbirler kapsamında personellerini iki vardiya olarak çalıştırarak vatandaşların siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor. Günlük üretilen ve müşterilerin beğenisine sunulan tatlılar, sipariş üzerine başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor.



“Ramazan ayında günde 1 ton tatlı satışı yapıyoruz”

Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecisi Ahmet Altunbay, Ramazan ayı öncesi günlük 350 kilogram tatlı sattıklarını, bu oranın Ramazan ayında günlük 1 tona ulaştığını söyledi. Diyarbakır genelinde ortalama günde 1 ton tatlı çeşitlerinin tüketildiğini ifade eden Altunbay, "Bizim toplamda 9 şubemiz bulunmaktadır. Şubelerimizde normal günlerde 350 kilogram tatlı satışı yapılırken, bu oran Ramazan ayında 1 tona çıkıyor. Allah'a çok şükür bu Ramazan ayında korona virüs hastalığının olmasına rağmen işlerimizde çok şükür bir aksama olmadı. Yine bu Ramazan ayında da günde 1 ton satış yapıyoruz. Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışanlarımızı da normal günlere göre yarı yarıya düşürdük ve iki vardiya şeklinde personellerimizi çalıştırıyoruz. Üretimlerimiz, makinelerimiz son teknoloji olduğundan ötürü hız kesmeden devam ediyor. Buradan tüm Diyarbakır halkına sesleniyorum, herkes evde kalsın, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde ise herkesin evine 10 dakika içerisinde istedikleri tatlıların siparişlerini gönderebiliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.