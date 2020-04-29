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Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna ‘Hamza’ ismini verdi

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna ‘Hamza’ ismini verdi

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla oğlu Özkan Aydın için evlat nöbetinde olan Süleyman Aydın’ın yeni doğan çocuğuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Hamza’ ismini verdi.
Çocuğunun terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde evlat nöbeti başlatıp oğlu Özkan Aydın’ın yolunu gözleyen Süleyman Aydın, doğan çocuğuyla buruk sevinç yaşadı. Evlat nöbetindeki ailenin mutlu haberini öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aileyi arayarak tebrik etti. Süleyman Aydın, Bakan Soylu'nun kendilerini aradığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bebeğe ‘Hamza’ ismini uygun gördüğünü kendilerine ilettiklerini söyledi. Süleyman Aydın, bir çocuğunun HDP tarafından zorla ellerinden alınarak dağa gönderildiğini söyledi. Allah'ın bir evlat daha verdiğini belirten Aydın, “Eylemimizin ilk gününden beri bizi hiç yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız, dün İçişleri Bakanımızla görüştüm. İçişleri Bakanımız da Cumhurbaşkanımıza söylüyor ve ikisi beraber karar veriyorlar oğlumun ismini ‘Hamza’ koydular. Bu ailece bizi çok sevindirdi. Buradan Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza sizlerin aracılığıyla da çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan. Allah bu devleti hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin inşallah. Biz zaten ailece önceden karar vermiştik. Biz dedik bizim çocuğumuza İçişleri Bakanımız ismini versin. Çünkü İçişleri Bakanımız kendi çocuklarıymış gibi çocuklarımızın mücadelesini verdiği için ve tek umudumuz İçişleri Bakanımız olduğu için biz de karar verip yeni doğan çocuğumuza ismini bizzat bakanımız versin. Bakanımız da Allah razı olsun Cumhurbaşkanımıza söylüyor ve bize büyük bir sürpriz yaptı. Cumhurbaşkanımız ’da diyor ismi ‘Hamza’ olsun. Bizde oğlumuza Hamza ismini verdik” dedi.

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