Çermik'te 40 çiftçiye bin 200 kovan dağıtıldı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, Arıcılık Projesi kapsamında 40 çiftçiye bin 200 kovan ve 120 kilogram arı otu tohumu dağıtıldı.

Çermik Kaymakamlığı ve GAP İdaresi Başkanlığı iş birliğinde yapılan Çermik Arıcılık Projesi kapsamında bin 200 adet kovan ve 120 kilogram arı otu tohumu çiftçilere dağıtıldı. İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile birlikte Kaymakamlık tarafından GAP idaresinin finansmanında yürütülen Çermik Arıcılık Projesine katılımlarından dolayı arı yetiştiricilerine teşekkür belgesi verildi. Çermik Hükümet Konağı bahçesinde arı yetiştiricileriyle bir araya gelen İlçe Kaymakamı Demir, Çermik Arıcılık Projesi kapsamında bin 200 adet kovan ve 120 kilogram arı otu tohumunun çiftçilere teslim edildiğini söyledi. Kaymakam Demir, “Proje kapsamında arıların seçiminin bizzat arıcılarımız tarafından yapılması sağlanmış olup bin 200 adet kovanla ilçemizde arıcılığın gelişmesi ve önemli bir ekonomik faaliyet gelmesine katkı sağlanacaktır. İlçemize hayırlı uğurlu ve arı yetiştiricilerine bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

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