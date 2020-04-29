Bağlar Belediyesi 4 yerleşim yerine daha yol kazandırdı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, şehir merkezi ve kırsal yerleşim yerlerinde yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Bağlar Belediyesi, bir yandan şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışması yaparak ulaşım için modern hale getirirken, diğer yandan da kırsal yerleşim yerlerinde yol yapım ve yenileme çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Batıkarakoç Mahallesi ve mahalleye bağlı Dağsu, Tezharap ve Tokaçlı mezralarının yollarında yeni yol açma,iyileştirme ve reglaj çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla bu yerleşim yerlerindeki yollar ulaşım için elverişli hale getirilerek modern bir görüntü kazandı. Yapılan hizmetten memnun kalan vatandaşlar, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti. İlçeye bağlı diğer kırsal ve merkez mahallelerinde de yol yapım ve yenileme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 400 bin nüfuslu ilçeye bağlı 48 mahallede de ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için gerekli olan alt yapı çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Beyoğlu, “Yürüttüğümüz çalışmalar sonunda inşallah belediyemizin sınırları içerisinde yer alan hiçbir yerleşim yerinde sorun kalmayacak. 4 kırsal mahallemize daha yol hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımız için hayırlı olsun” dedi.

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