Komşuları korona virüse yakalandı, kendileri oy birliği ile gönüllü olarak karantinaya girdi

Diyarbakır’da 4 bloklu site sakinleri, korona virüs tedavisi görüp iyileşen komşuları ile temaslarının olduğunu düşünerek oy birliği ile gönüllü olarak karantinaya girdi.

Yenişehir ilçesi Akkuyonlu Caddesi üzerinde bulunan 4 bloklu bir sitede oturan bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Bu sırada sitede oturan vatandaşlar, virüs kapan komşuları ile temaslarının olduğunu düşünerek oy birliği ile gönüllü olarak karantinaya girdi. 20 Nisan'dan beri siteye giriş çıkış olmazken vatandaşların ihtiyaçlarının kendilerine ulaştırıldığı öğrenildi.

Öte yandan korona virüs tedavisi gören vatandaşın hastaneden taburcu edilip evinde karantinaya alındığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.