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<br>Ankara'nın Kumrular Caddesi'nde 2011 yılında terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelileri İ.A. ile babası M.A. Diyarbakır'da yakalandı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır <br>2020-05-01 09:56:09<br>

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