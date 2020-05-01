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Ramazan'da inşaatlarda çalışan işçilere korona virüs uyarısı

İHA

Diyarbakır İş Sağlığı ve Güvenlikleri Merkezi (İŞGEM) Genel Müdürü Mehmet Narin, özellikle inşaat ve diğer ağır işlerde çalışan işçilerin korona virüs tedbirlerini dikkate alarak çalışmaları gerektiğini söyledi.

Ramazan'da inşaatlarda çalışan işçilere korona virüs uyarısı

Diyarbakır İş Sağlığı ve Güvenlikleri Merkezi (İŞGEM) Genel Müdürü Mehmet Narin, özellikle inşaat ve diğer ağır işlerde çalışan işçilerin korona virüs tedbirlerini dikkate alarak çalışmaları gerektiğini söyledi.
Ramazan ayı boyunca iş kazalarının oluşmaması için daha dikkatli olunması gerektiğini belirten Diyarbakır İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Narin, korona virüs tedbirlerinin de rehavete kapılmadan uygulanması gerektiğini vurguladı. İşveren ile işçilere uyarılarda bulunan Narin, “Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen çalışanların korona virüs tedbirlerini de göz önünde bulundurarak meydana gelebilecek fiziksel rahatsızlıkların, iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike oluşturmaması için daha dikkatli olması gerekiyor. Ramazan ayında dikkat dağınıklığı, baş ağrısı, susuzluk, stres bozukluğu gibi sorunlar yaşanıyor, bu da iş kazalarında artışa neden oluyor. Özellikle ağır işlerde ve yüksekte çalışan kişilerde aşırı su kaybı olacağından tansiyon düşmesi ve baş dönmesi yaşanabilir. Bu nedenle çalışanların yeme, içme ve uyku düzenlerine özen göstermeleri gerekir. Bütün bu olumsuzlukları yaşamamak için korona virüs salgını da dikkate alınarak, iş yeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri, çalışma ortamındaki sağlık gözetimlerini Ramazan ayı boyunca artırmalı. İşçilerin de yalnız bırakılarak çalıştırılmamasını tavsiye ediyoruz” dedi.

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