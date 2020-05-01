Ankara Kumrular saldırısının faili PKK'lı terörist yakalandı (2)

<br>KENTE 15 GÜN ÖNCE GELMİŞ<br>Ankara Kumrular´da 9 yıl önce bombalı araçla düzenlenen saldırının faili olduğu gerekçesiyle Diyarbakır´da yakalanıp, tutuklanan PKK´lı terörist İhsan A.´nın, 15 gün önce kente geldiği belirlendi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün düzenlenen operasyonla İhsan A.´yı yakaladığı ifade edildi. İhsan A.´nın saklandığı baba evinin avlusuna 2 ayrı sokaktan giriş çıkış olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)<br>2020-05-01 15:29:49<br>
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