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Diyarbakır'da 2 bin 500 kişiye psikolojik destek

DHA

Diyarbakır'da 2 bin 500 kişiye psikolojik destek

<br>Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Psikolojik Destek Merkezi'nde, koronavirüs sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşlara psikolojik destek veriliyor. Bugüne kadar 2 bin 500 kişiyle iletişim kurulduğu merkezi, en çok 'Evde çok sıkılıyorum, ne yapabilirim?' diyerek yardım talebinde bulununlar ve sosyal yardımlardan faydalanmak isteyenlerin aradığı belirtildi.<br>Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kurulan Psikolojik Destek Merkezi'nde, alanlarında uzman psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve rehber öğretmenler görev yapıyor. 8 çalışma gurubuyla 7 gün 24 saat esasına göre psikolojik desteğin sunulduğu merkezi arayanlara, koronavirüs nedeniyle yaşadıkları kaygı, endişe ve stresle başa çıkma yöntemleri konusunda telkin ve önerilerde bulunuyor.<br>Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rifai Yıldırım, Psikolojik Destek Merkezi'nde bir ayda 2 bin 500 kişiyle iletişim kurduklarını belirterek, özellikle koronavirüsün bulaşma korkusu, kaygısı ve endişesini giderme noktasında ve koronavirüsle baş edebilme becerilerine yönelik, uzman danışmanlarla hizmet sunduklarını söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınlarla da iletişime geçtiklerini anlatan Yıldırım, şunları söyledi:<br>"Yaklaşık bir aydır psikolojik desteği sunuyoruz. Bu süre içerisinde bizi arayan kişi sayısı 1500, yaklaşık bin kişiyi de biz aradık, toplamda 2 bin 500 civarında ulaştığımız vatandaş var. Burada özellikle 65 yaş ve üzeri, 20 yaş altı, ailede yaşanan temel sorunlar, aile içi birtakım problemler, özellikle hastalıkla bulaşma korkusu, kaygısı ve endişesini giderme noktasında ve koronavirüsle baş edebilme becerilerine yönelik, arkadaşlarımızla burada hizmet sunmaya devam ediyoruz. Yurt dışından gelen, karantinaya alınan ve 14 gün karantina süresince vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları bertaraf etme noktasında, psikolojik anlamda hem kendilerine, hem de ailelerine yönelik burada psikolojik destek sunuyoruz. Biz hizmetlerimizden istifade eden, evde bakım hizmetinden özellikle istifade eden engellilerimizin yakınlarına hizmet sunuyoruz. Sosyo-ekonomik olarak hizmet verdiğimiz kişilere destek sunuyoruz. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize destek sunuyoruz. Dezavantajlı kişiler başta olmak üzere tabi ki vatandaşlarımızın tamamı bizden destek almaya devam ediyor."<br>EN ÇOK 'EVDE ÇOK SIKILIYORUM, NE YAPABİLİRİM?' TALEBİ OLUYOR<br>Psikolojik Destek Merkezi'nde görevli danışman Hayriye Erçetin, en çok 'Evde çok sıkılıyorum, ne yapabilirim?' diyerek yardım talebinde bulununlar ve sosyal yardımlardan faydalanmak isteyenlerin aradığı belirtti. Arayanlar ile yaşadığı ilginç diyalogları da paylaşan Erçetin, "Babam 65 yaş üstü ve dışarı çıkmak istiyor ve evde çok sıkılıyor, ona neler yapabilirim' diye arayanlar oluyor. Ya da kişinin kendisi 'Evde çok sıkılıyorum, bunalıyorum, bunun için destek istiyorum' diyenler oluyor. Kimi zaman da yardım kuruluşlarına yönlendirilmek istenenler de var. 'Nereden gıda almam gerekiyor? Nereden yardım almam gerekiyor?' diye bilgi almak isteyenler de var, onları ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendiriyoruz. Şimdiye kadar hep talebe yönelik çalışma yürütüyorduk, vatandaşlar arıyordu, biz yanıtlıyorduk. Bu revize edildi ve özellikle karantina altında olan kişileri arıyoruz. Onların psikolojik desteğe ihtiyacı olup olmadığına dair bilgi alıyoruz. Garip durumlarla karşılaştığımız durumlar oluyor. Psikolojik desteğe ihtiyacınız var mı diye sorduğumuzda bir yaşlı amca; 'Siz kendinize iyi bakın, sizin desteğe ihtiyacınız olmasın, biz gayet iyiyiz' demişti. Bunlar da bizim için sevindirici. Bu aynı zamanda, herkesin birbirini desteklediği bir süreç olduğunun göstergesidir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN<br>2020-05-02 09:04:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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