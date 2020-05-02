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Diyarbakır'da cadde ve sokaklarda kısıtlamanın ikinci gününde de seslik hakim

İHA

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamından 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Diyarbakır'da cadde ve sokaklar, kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı.

Diyarbakır'da cadde ve sokaklarda kısıtlamanın ikinci gününde de seslik hakim

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamından 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Diyarbakır'da cadde ve sokaklar, kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı.
İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında aralarında Diyarbakır'ın da olduğu 31 il de 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Cuma günü gece saat 00.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Diyarbakır genelinde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri kısıtlama nedeniyle kent genelinde farklı noktalarda kontrol ve devriyelerini gerçekleştirirken, araç trafiğinin yoğun olduğu Şanlıurfa yolu, her gün yüzlerce kişinin alışveriş için akın ettiği merkez Gazi ve İnönü caddeleri ile Ofis semti sessizliğe büründü.
Kısıtlamadan güvenlik güçleri, sağlık çalışanları, fırınlar, market ve ara sokaklardaki bakkallar gibi istisnai kişiler ve yerler muaf tutulurken, işe gitmek isteyenlerin sokakta olduğu görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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