Salgın nedeniyle rağbetin arttığı bal üretimi sokağa çıkma kısıtlamasında sürdü

<br>Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL- Mehmet Mucahit CEYLAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan arıcılar, bal üretimine devam ediyor. Salgın nedeniyle rağbetin arttığı balın kilosu 120 TL'den satılıyor.<br>İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Diyarbakır dahil 31 kentte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 2´nci gününde kentte sessizlik hakim. Kısıtlamadan muaf olan çiftçiler üretime devam ederken, salgın nedeniyle rağbetin arttığı bal için üreticileri de çalışmaya devam ediyor. Baharın gelmesiyle çiçeklerin bol olduğu dönemi değerlendiren arıcılar, balın kilosunu 120 TL´den satıyor. Diyarbakır´da Organize Sanayi Bölgesi´nde 30 yıldır arıcılık yapan Yıldız çifti de kısıtlamadan muaf oldukları için çalışmaya devam ediyor.<br>'ARILARIN GELİŞİMİNİN OLDUĞU BİR DÖNEMDEYİZ'<br>Cevat Yıldız, arıların günlük bakımlarını yapmak için geldiklerini belirterek, "30 yıldır bu işi yapıyorum. Günlük bakımlarını yapıyoruz. Baharın gelmesiyle çiçeklerin bol olduğu bir dönemdeyiz. Nektarın ve polenin geldiği, arıların gelişiminin olduğu bir dönemdeyiz. Oğul alma ve çoğalma dönemi aynı zamanda. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle biz arıcılar da bu kısıtlamadan muafız" dedi.<br>Emine Yıldız da eşiyle beraber 30 yıldır arıcılık yaptığını belirterek, bu yılın bereketli göründüğünü söyledi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Mehmet Mücahit CEYLAN<br>2020-05-02 12:09:32<br>

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