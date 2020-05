GÜÇSİYAD Bölge Başkan Yardımcısı Aktay: “Otobüs firmaları iflasın eşiğinde”

Güçlü Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneği (GÜÇSİYAD) Bölge Başkan Yardımcısı Baran Aktay, korona virüs salgınından dolayı getirilen seyahat kısıtlaması nedeniyle, şehirler arası otobüs firmalarının zor durumda olduğu belirti.

GÜÇSİYAD Bölge Başkan Yardımcısı Baran Aktay, dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınının gündelik hayatı ve ticareti de felce uğrattığını söyledi. Türkiye’de ilk vakanın görülmesinden kısa bir süre sonra, virüs ile mücadele kapsamında, şehirler arası ulaşıma kısıtlılık getirildiğini belirten Aktay, “Bu kapsamda, seyahat firmalarına önce yüzde 50, sonra da toplam kapasitenin en fazla üçte biri oranında yolcu taşıma sınırlaması getirildi. Yani iki kişilik koltuklara sadece bir yolcu alınarak, tekli koltuklar ise bir yolcu, bir boş şeklinde dizayn edilerek, sosyal mesafenin korunması ve temas gibi konulara haklı olarak riayet edilmesi istendi. Elbette ki bunlar, insan sağlığı açısından olması gereken kurallar ve tüm firmalar da bu kurallara riayet ettiler. Ancak bazı seyahat firmalarının, normal bilet ücretinden çok üzerinde para talep ettiği ve hatta rakam verilerek 500 liraya varan ücret istediği şeklinde, kimi yayın organlarında haber yapıldı ve zaman zaman bu konu sosyal medyada gündeme getirildi. Gerçekle bağdaşmayan, tamamen varsayımla yapılan, belgesi olmayan bu mesnetsiz haberler nedeniyle, zaten zor durumda olan firmalar, kelimenin tam anlamıyla iflasın eşiğine geldi. Esasen, yolcu taşıma kapasiteleri 3’te 1 oranına düşürülen firmaların fiyatları da doğal olarak 3 misli artırmaları gerekiyordu. Ancak tüm firmalar, son derece vicdani bir duruş sergileyerek, cüzi bir artış yapıp, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması noktasında seferlerine devam ettiler. Uzun zamandır temasta olduğumuz birçok firma yetkilisi, sürekli zararına çalıştıklarını ve iflasın eşiğine geldiklerini beyan ediyorlar. Hem devletimizin vergi kaybına sebep olan, sefere çıkmadan önce gerekli tedbirleri almayan ve hem de fahiş fiyatlarla resmen vatandaşlarımızı soyan kaçak ve korsan firmalara, yetkililerin ‘Dur’ demesinin zamanı gelmiştir. Bu nedenle niyeti böyle zor bir süreçte, vatandaşlarımıza hizmet sunabilmek olan seyahat firmalarımıza destek verilmeli, korsan ve kaçak çalışan firmaların da önüne geçilmelidir" dedi.

GÜÇSİYAD Bölge Başkan Yardımcısı Aktay, şehirler arası yolculuklarda işinin ehli firmalar ve tecrübeli personellere ihtiyaç olduğunu belirterek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Hiçbir deneyimi olmayan, durumdan istifade edip, haksız kazanç sağlamaya çalışırken, hem yolcularının ve hem de trafikteki diğer araçların can güvenliğini tehlikeye atan korsan firmalarla ilgili, yasal işlemlere bir an önce başlanılmalıdır. Unutmayalım ki insan hayatı ihmale gelmez. Hiçbir uzun yol tecrübesi olmayan, belgesi ve kaydı bulunmayan, bu kişiler, kaçak çalışarak devletimizi de zarara uğratmaktadır. Bu nedenle, yetkili seyahat firmalarının daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde hizmet sunabilmeleri için mağduriyetlerinin giderilmeleri, tüm vatandaşlarımızın can güvenliği açısından da elzemdir" diye konuştu.

