Piknikçilerin önü alınamayınca yol kayalarla kapatıldı

<br>Emrah KIZIL-Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da Kayapınar İlçe Belediyesi, koronavirüse rağmen piknik yapmayı sürdürenlere karşı çareyi, yolu kayalarla kapatmakta buldu.<br>Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Yeni Diyarbakır Stadyumu'nun çevresinde birçok vatandaş piknik yapıp zaman geçirmeye başladı. Uzun zamandır piknik olarak kullanılan bölge, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapatıldı. Ancak bazı vatandaşlar bu karara uymadı ve piknik yapmayı sürdürdü. Bunun üzerine özellikle stadyumun yakınlarında oturan mahalleli, durumu belediyeye bildirdi. Artan şikayetler üzerine Kayapınar Belediyesi çareyi, stadyumun yolunu kapatmakta buldu. Kaya parçalarının geçici bir önlem olarak yollara konulduğunu belirten belediye yetkilileri, yakın bir zamanda yolun bariyerlerle kapatılıp kaya parçalarının kaldırılacağını bildirdi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Selim KAYA<br>2020-05-03 10:03:25<br>

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