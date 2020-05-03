Diyarbakır'da kısıtlamasının son gününde de sessizlik hakim

"Bu işler hep kader..."

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<br>Nurettin FİDANCANSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve sokaklar sessizliğini korudu. <br>İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle 31 ilde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin cadde ve sokaklarında kısıtlamadan muaf tutulan kişiler dışında kimseye rastlanmadı.<br>YOL ÇALIŞMASINDA SOSYAL MESAFE KURALI<br>Sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Büyükşehir Belediyesi'nce tarihi Melikahmet Caddesi'nde yenileme çalışması sürüyor. Caddede çalışan ekiplerin, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri gözlendi.<br>Öte yandan güvenlik güçleri de kentin farklı cadde ve kavşaklarında kurdukları kontrol noktalarında uygulamalar yaptı. Ekiplerce, sokağa çıkanların izin belgelerini sorgulanırken, izni belgesi olmayanlara idari para cezası kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA<br>2020-05-03 11:14:03<br>

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