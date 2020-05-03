Bağlar’da yol yapım çalışmaları sürüyor

"Bu işler hep kader..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına da kırsal mahallelerdeki yol yapım ve bakım hizmetlerini sürdürdü.

Karacadağ bölgesinde yer alan Uzunbahçe Mahallesinin yolu sürdürülen çalışmalarla vatandaşlar için modern görüntüye kavuşturuldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çalışmaları ve hizmetleri aksatmaması mahalle sakinlerini mutlu etti. Mahalle sakinleri, hizmet nedeniyle Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.