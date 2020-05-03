Teröristlerin teslim olması, evlat nöbeti tutan aileleri umutlandırıyor

<br>Nurettin FİDANCANSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) GÜVENLİK güçlerince yapılan ikna çalışmalarıyla son günlerde teslim olan teröristlerin sayısının artması, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri umutlandırdı.<br>Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu son günlerde teslim olan PKK'lı teröristlerin sayısındaki artış, kaçırılan çocukları için 244 gün önce HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan aileleri umutlandırdı. <br>Terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, dün terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lının, güvenlik güçlerine Mardin'de teslim olmasının kendilerini umutlandırdığını belirterek, evladına da teslim olması için çağrıda bulundu. Aydın, "9 aydır HDP il binası önünde oturma eylemi yapıyoruz. Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemi evlerimizde sürdürüyoruz. Mardin'de 3 kişinin teslim olduğunu öğrendik. Onların teslim olmasında bir çabamız var. Demek ki aileler olarak hepimiz doğru adresteyiz. İnşallah bizim de çocuklarımız gelir. Oğlumun teslim olmasını istiyorum. Devletimizin şefkatli kollarına teslim olun. Gelin oğlum, teslim olun. Bu HDP ve PKK'dan hayır gelmez. İnanın iyi bir yol olsaydı onlar kendi çocuklarını gönderirdi" dedi.<br>BEBEĞİNİN İSMİNİ CUMHURBAŞKANI KOYMUŞTU<br>Süleyman Aydın'ın eşi, 25 Nisan'da erkek bebek dünyaya getirmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bebeğe 'Hamza' ismini vermişti.FOTOGRAFLI<br> DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA<br>2020-05-03 14:06:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.