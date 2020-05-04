Diyarbakır’da kısıtlama kalktı, vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak dışarı çıktı

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Diyarbakır'da vatandaşlar, 3 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyarak sokağa çıkıp alışverişlerini yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Mayıs’ta 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın kalkmasının ardından Diyarbakır’da vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak alışverişlerini gerçekleştirdi. Kentte 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 20 yaş altı vatandaşlar, evlerinden çıkmazken, sokağa çıkanların korona virüs tedbirlerine uyduğu gözlendi.

Öte yandan araç trafiğine kapalı olan Sur ilçesinde ise polis ekipleri sıkı tedbir alarak giriş çıkışları titizlikle kontrol ettiği görüldü.

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