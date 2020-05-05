Sondakik editörleri sokak hayvanlarını unutmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sondakik editörleri sokak hayvanlarını unutmadı

İHA

Sondakik editörleri sokak hayvanlarını unutmadı

Diyarbakır’da haber sitesi editörleri, korona virüs salgını nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama dağıttı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgın haline gelen korona virüse yönelik alınan önlemler devam ediyor. Türkiye ve dünyadan son dakika haberlerini okuyucularına ulaştıran www.sondakikhaber.com isimli haber sitesi, korona virüs salgını nedeni ile sokakta yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları unutmadı. Site editörleri, korona virüs nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çeşitli noktalara mama bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbekirspor’dan TFF'ye ‘bizi mağdur etmeyin’ çağrısı
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’dan TFF'ye ‘bizi mağdur etmeyin’ ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden asılsız habere yalanlama ve suç duyurusu
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden asılsız habere ...
20 yıl sonra asfaltla tanışan mahalle sakinlerinden Başkan Beyoğlun'a pankartlı teşekkür
YEREL HABERLER 20 yıl sonra asfaltla tanışan mahalle sakinlerinden ...
Diyarbakır’da korona virüse rağmen üretim sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da korona virüse rağmen üretim sürüyor
Dicle Kaymakamlığı yardım kampanyasıyla 110 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık hediye alındı
YEREL HABERLER Dicle Kaymakamlığı yardım kampanyasıyla 110 yetim ve ...
(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 245'inci gün
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 245'inci gün
HDP önündeki eylemde 245'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 245'inci gün
Kulp'ta kısıtlama kalktı, vatandaşlar dışarı akın etti
YEREL HABERLER Kulp'ta kısıtlama kalktı, vatandaşlar dışarı akın ...
Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, kedisi rahatsızlanan vatandaşın yardımına koştu
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, kedisi ...
(Görüntülü) Kısıtlamanın ardından Diyarbakır'da hareketlilik-2 (MÜCAHİT YOLCU ANONS)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kısıtlamanın ardından Diyarbakır'da ...
(Görüntülü) Kısıtlamanın ardından Diyarbakır'da hareketlilik
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kısıtlamanın ardından Diyarbakır'da ...
(Görüntülü) Teröristlerin, helikopterin indiği alana tuzakladığı patlayıcı imha edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Teröristlerin, helikopterin indiği alana ...
3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktı, evlat nöbetindeki aileler HDP önüne koştu
YEREL HABERLER 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktı, evlat ...
Kısıtlamanın ardından Diyarbakır'da hareketlilik
YEREL HABERLER Kısıtlamanın ardından Diyarbakır'da hareketlilik
Teröristlerin, helikopterin indiği alana tuzakladığı patlayıcı imha edildi
YEREL HABERLER Teröristlerin, helikopterin indiği alana tuzakladığı ...
Diyarbakır’da kısıtlama kalktı, vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak dışarı çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kısıtlama kalktı, vatandaşlar sosyal ...
Teröristler helikopterin iniş bölgesi ile sığınakların girişlerine patlayıcı tuzaklamış Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi Operasyonlarda helikopterin iniş bölgesi ile sığınakların girişlerine tuzaklanan el yapımı patlayıcılar imha edildi Terörün finans kaynağına darbe vurulan operasyonlarda 420 kilo esrar 12 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Teröristler helikopterin iniş bölgesi ile ...
(Görüntülü) Diyarbakır'da tatlılar, kısıtlama günlerinde kuryeyle evlere ulaştırılıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da tatlılar, kısıtlama ...
İzmir'deki çekirgelerin Güneydoğu'dan geldiği açıklaması tartışma yarattı
YEREL HABERLER İzmir'deki çekirgelerin Güneydoğu'dan geldiği ...
Diyarbakır'da tatlılar, kısıtlama günlerinde kuryeyle evlere ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tatlılar, kısıtlama günlerinde kuryeyle ...
Dolu ekinlere büyük zarar verdi
YEREL HABERLER Dolu ekinlere büyük zarar verdi
Diyarbakır’da dolu ekili alanlarda zarara yol açtı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da dolu ekili alanlarda zarara yol açtı
(Görüntülü) Teröristlerin teslim olması, evlat nöbeti tutan aileleri umutlandırıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Teröristlerin teslim olması, evlat nöbeti ...
Teröristlerin teslim olması, evlat nöbeti tutan aileleri umutlandırıyor
YEREL HABERLER Teröristlerin teslim olması, evlat nöbeti tutan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X