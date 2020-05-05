Diyarbakır'da çocuklarla 'Trafik Haftası' klibi

"Beni sadece İzmir yargılayabilir"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polislerince, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' nedeniyle çocukların yer aldığı klip çekildi.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' nedeniyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan klipte oynadı. Çocuklar oynadıkları klipte, 'Evdeyiz ama trafik kuralları aklımızda' mesajı vererek, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)<br>2020-05-05 15:23:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.