Usta öğreticiler ek ders ücretlerinin ödenmesi çağrısında bulundu

Türkiye'de korona virüsünün görülmesiyle birlikte Bakanlıklarca alınan karar sonrası eğitime verilen arayla usta öğreticiler, ek ders ücretlerini alamadıklarını belirterek, mağduriyetlerinin giderilmesi çağrısında bulundu.

Diyarbakır Usta Öğreticiler Derneği üyesi Mehmet Oruç, korona virüs salgınıyla birlikte eğitime verilen arayla usta öğreticilerin ek ders ücretlerini alamadıklarını dile getirdi. Usta öğreticilerin, Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde ek ders karşılığı olarak çalışan, statüsü ve unvanı olmayan meslek eğitimcileri olduğunu aktaran Oruç, "Usta öğreticilerin mağduriyeti halen devam ediyor. Ek ders ücretlerinin ödenmemesi binlerce ailede mağduriyet oluşturdu. Salgın sürecinde Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tatil edilip bu eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlere genel idari izin verilerek maaşlarının yanında ek ders ücretini de almaları sağlandı. Ayni işi yapan ve sadece ek ders ücretiyle aile geçindiren usta öğreticilerin ise korona virüs salgını nedeniyle kursları biten yenileyemeyen eğitimciler mağdur oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘1 Nisan’da usta öğreticilere ve ücretli öğretmenlere, uzaktan eğitim başladığı günden itibaren ödeme yapılacak’ sözünü hatırlatarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da ‘Usta öğreticiler ve ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri ödenecek’ açıklamasına rağmen mağduriyetimiz hala giderilmedi. Kadrosuz usta öğreticiler 6 ila 9 ay arası ek ders ücreti karşılığında MEB’e bağlı çalışan öğretmenlerdir, kısa süreli kursları belli zaman aralıklarıyla yenilenmektedir. 657’ye tabi olan usta öğreticiler, resmi tatillerde ücret alamamakta, aynı zamanda kıdem tazminatı haklarına da sahip olmamakla birlikte işsizlik fonundan da yararlanamamaktadırlar. Korona virüs sebebiyle pandemi ilan edildi ve mevzuattan dolayı kursları biten öğretmenlerin maaşları kesilmiş ve sigorta çıkışları yapıldı. Bu zorlu süreçte devletin yükünü hafifletebilmek için maske ve önlük dikimine devam eden usta öğreticilerimiz, hala gönüllü çalışmaya devam etmektedir. Büyük fedakarlıklarla eğitimini sürdürmeye çalışan usta öğreticilerimizin özellikle şu zorlu süreçte işsiz bırakılması vicdanları yaralamıştır. Bunlar usta öğreticilerimizin yaşadığı sıkıntıların sadece birkaçıdır. 3 ay işten çıkarma yasağı olmasına rağmen usta öğreticiler için yasa görmezden gelindi ve işten çıkarıldı. Usta öğreticilere verilen müjdenin gereği yapılmalıdır. Dernek Olarak Kaymakamlık ve Belediyelerden sahip çıkmasını istedik" dedi.

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