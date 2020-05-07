Jandarmayı görünce kiralık ambulansla taşıdığı esrarı yol kenarına attı

<br>Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, jandarmayı görünce duraklayan ambulanstan yol kenarına atıldığı belirlenen 6 valizde, 112 kilo esrar ele geçirildi. İstanbul'dan hasta olduğunu beyan edip ambulansı kiralayarak geldiği Diyarbakır'ın Lice ilçesinde telefonla irtibat kurduğu kişiden esrarı teslim alan F.B. ile ambulans şoför ve 2 görevli gözaltına alındı.<br>BingölDiyarbakır karayolunda hareket halindeki ambulans, Sur İlçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol noktasına yaklaşık 100 metre mesafede durakladı. Kısa süre sonra hareket eden ambulans, kontrol noktasına geldiğinde jandarma tarafından durduruldu. Ambulans ve kontrol noktasına yaklaşınca durduğu yerde kontrol yapıldı. Jandarma yol kenarına atılmış 6 parça valiz içerisinde, özel olarak hazırlanarak jelatine sarılmış, satışa hazır vaziyette 112 kilo esrar ele geçirdi. Ambulans şoförü ve 2 görevli ile ambulansı İstanbul'dan kiraladığı belirlenen F.B. gözaltına alındı.<br>HASTA OLDUĞUNU BEYAN EDİP, AMBULANS KİRALAMIŞ<br>İstanbul'da yaşayan F.B.'nin, hasta olduğunu ve Diyarbakır'a gitmesi gerektiğini beyan ederek özel bir şirketten ambulansı kiraladığı saptandı. Diyarbakır'a yaklaştıklarında F.B.'nin fikir değiştirerek Lice'ye gitmesi gerektiğini söylediği belirlendi. F.B.'nin Lice'de telefon ile irtibat kurduğu kişiden 6 parça valizi teslim alıp, ambulansa koyduğu, ardından da görevlilere İstanbul´a dönmek istediğini söylediği tespit edildi.<br>ŞOFÖR VE GÖREVLİLER SERBEST BIRAKILDI<br>Ambulans şoförü ve 2 görevli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. F.B.'nin sorgusu sürerken, esrarı teslim aldığı kişilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL<br>2020-05-07 11:14:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.