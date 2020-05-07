Diyarbakır’da HDP il binası önünde gergin anlar Oğlundan haber alan anne Ayşegül Biçer, parti binası önünde oturdu Anne Biçer: "Bu HDP ya bugün oğlumu bana verecek ya da buradan kalkmam"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Diyarbakır’da HDP il binası önünde gergin anlar Oğlundan haber alan anne Ayşegül Biçer, parti binası önünde oturdu Anne Biçer: "Bu HDP ya bugün oğlumu bana verecek ya da buradan kalkmam"

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti sürerken ailelerden Ayşegül Biçer, evladından haber aldı. Oğlu Mustafa Biçer'in HDP'liler tarafından kaçırıldığını ve bunun kesin olduğunu bildiğini belirten Ayşegül Biçer, oğlunun kendisine "beni kurtarın" dediğine ilişkin bilgi ulaştığını ve HDP'den oğlunu almadan buradan kalkmayacağını söyledi.

Diyarbakır’da HDP il binası önünde gergin anlar Oğlundan haber alan anne Ayşegül Biçer, parti binası önünde oturdu Anne Biçer: "Bu HDP ya bugün oğlumu bana verecek ya da buradan kalkmam"

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti sürerken ailelerden Ayşegül Biçer, evladından haber aldı. Oğlu Mustafa Biçer'in HDP’liler tarafından kaçırıldığını ve bunun kesin olduğunu bildiğini belirten Ayşegül Biçer, oğlunun kendisine "beni kurtarın" dediğine ilişkin bilgi ulaştığını ve HDP’den oğlunu almadan buradan kalkmayacağını söyledi.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile Diyarbakır’da 248 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin HDP’ye tepkisi devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden HDP il binası önüne gelen ve 18 aydır kayıp olan oğlu için oturma eylemine devam eden Ayşegül Biçer, oğlundan haber aldığını ve oğlunun HDP’lilerin elinde olduğu bilgisinin kendisine ulaştığını belirterek parti binası önünde oturdu. Yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, HDP’lilerin Biçer’e yaklaşmasına izin vermezken partililere yönelik tepkisini gösteren Biçer, oğlunu geri alıncaya kadar buradan gitmeyeceğini söyledi.

"Oğlumu HDP’liler kaçırdı, getirsinler"
Gerginlik sırasında fenalaşan Ayşegül Biçer’i polis ekipleri sakinleştirirken, gerginliğin ardından gazetecilere bilgi veren Biçer, oğlundan kesin haber aldığını ve "beni kurtarın" dediğini söyledi. Biçer, "Bana gelen bir haberde bu sabah oğlumun tehdit edilerek götürüldüğünü ve alıkonulduğunu öğreniyorum. Oğlum beni kurtarın diye haber göndermiş. Bana bu haberi yollayan kesin ve kesin bilgidir. Bilgi kesin olduğu için bu HDP bugün ya o çocuğu bana verecek ya da ben buradan asla kalkmam" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden online açık satranç turnuvası
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden online açık ...
Bağlar’da asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bağlar’da asfalt çalışmaları devam ediyor
Aralarında husumet bulunan iki aile, sosyal mesafe kurallarına uyup maske takarak barıştı
YEREL HABERLER Aralarında husumet bulunan iki aile, sosyal mesafe ...
HDP önündeki annelerden Ayşegül Biçer: Oğlum, 'Beni kurtarın' diye haber gönderdi
YEREL HABERLER HDP önündeki annelerden Ayşegül Biçer: Oğlum, 'Beni ...
Evlat nöbetindeki acılı baba: "HDP'ye oy vererek kendi evimizi kendimiz yıktık" HDP önündeki evlat nöbeti 248'inci gününde
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki acılı baba: "HDP'ye oy vererek ...
Jandarmayı görünce kiralık ambulansla taşıdığı esrarı yol kenarına attı
YEREL HABERLER Jandarmayı görünce kiralık ambulansla taşıdığı esrarı ...
İstanbul’dan Diyarbakır’a ambulansla uzanan uyuşturucu sevkiyatını jandarmanın dikkati bozdu İstanbul’dan kiraladığı ambulansla Lice’ye geldi, 112 kilogram esrar yükleyip geri dönerken yakalandı
YEREL HABERLER İstanbul’dan Diyarbakır’a ambulansla uzanan ...
Kaymakam Demir, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıttı
YEREL HABERLER Kaymakam Demir, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ...
Koronavirüs biyoçeşitliliği artırdı, yavru sayısı pik yaptı
YEREL HABERLER Koronavirüs biyoçeşitliliği artırdı, yavru sayısı pik ...
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
YEREL HABERLER Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı ...
Başkan Beyoğlu, video konferansla belediyenin hizmetlerini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, video konferansla belediyenin ...
Büyükşehir Belediyesinden berber ve kuaförlere maske
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden berber ve kuaförlere maske
Büyükşehir Belediyesi gıda denetimlerini sıklaştırdı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi gıda denetimlerini sıklaştırdı
Diyarbekirspor: "TFF’nin liglerle ilgili kararına saygılıyız"
YEREL HABERLER Diyarbekirspor: "TFF’nin liglerle ilgili kararına ...
Korona virüs sanata engel olmadı, uzaktan derslerle online sergi
YEREL HABERLER Korona virüs sanata engel olmadı, uzaktan derslerle ...
HDP önündeki eylemde 247'nci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 247'nci gün
“Bu çadır bize ya mezar ya da bayram yeri olacak” HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 247'nci gününde
YEREL HABERLER “Bu çadır bize ya mezar ya da bayram yeri olacak” HDP ...
Kadayıfçı Sıtkı Usta karantinadaki vatandaşları unutmadı
YEREL HABERLER Kadayıfçı Sıtkı Usta karantinadaki vatandaşları ...
Silvan Ziraat Odası Başkanı Çapan: "Süne ile mücadele tam zamanında yapılmalıdır"
YEREL HABERLER Silvan Ziraat Odası Başkanı Çapan: "Süne ile mücadele ...
Silvan'da üzüm bağları ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Silvan'da üzüm bağları ilaçlanıyor
Çınar'da çölyak hastalığına dikkat çekmek için broşür dağıtıldı
YEREL HABERLER Çınar'da çölyak hastalığına dikkat çekmek için broşür ...
Türkiye'nin en büyük mahallesi, modern yüzü ile yatırım bölgesi olacak
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük mahallesi, modern yüzü ile ...
Diyarbakır’dan Türkiye’ye psikolojik destek Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, korona virüs sürecinde vatandaşlara psikolojik destek sunmaya başladı İlk başta sadece Diyarbakır için alınan çağrılar Türkiye geneline yayılınca, farklı illerden 3 bin kişiye çağrı merkezleri üzerinden destek sağlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’dan Türkiye’ye psikolojik ...
Diyarbakır'da pamuk üreticisinin hedefi, rekoltede artış
YEREL HABERLER Diyarbakır'da pamuk üreticisinin hedefi, rekoltede ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X