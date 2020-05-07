Memur-Sen heyetinden Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’ne destek ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Memur-Sen heyetinden Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’ne destek ziyareti

İHA

Memur-Sen heyetinden Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’ne destek ziyareti

MemurSen Diyarbakır İl Başkanı ve SağlıkSen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin’i ziyaret ederek özverili çalışmalarından dolayı sağlık personeline teşekkür etti. Diyarbakır Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ise ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.
MemurSen Diyarbakır İl Başkanı ve SağlıkSen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin’i ziyaret etti. İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen ziyaret korona virüs tedbirleri göz önünde bulundurularak sosyal mesafe korunarak gerçekleşti. Ziyarette kısa bir açıklama yapan MemurSen Diyarbakır İl Başkanı ve SağlıkSen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarından dolayı tebrik etmek istediklerini belirterek böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Sağlık personelinin çalışmalarını taktir ediyoruz”
Korona virüs ile mücadele kapsamında Diyarbakır'daki tüm çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Ensarioğlu, “MemurSen ailesi olarak tüm kamu kurum ve kuruşlularında olduğu gibi sağlık kurumlarını da takip ediyoruz. Bugün de bizler il sağlık müdürümüzü ziyaret edelim ve çalışmaları hakkında bilgi alalım diye buradayız. Biz MemurSen camiası olarak Türkiye’nin her alanında 1 milyon 100 üye ile en yetkili konumdayız. Bu yetkiyi de halkımızın sağlığı için, halkımızın geleceği ve yarınları için kullanıyoruz. Her alanda bizlerde elimizden geldiği kadar halkımıza hizmet yolunda MemurSen olarak hizmet ediyoruz. Bugün burada değerli başkanlarım ile birlikte il müdürümüzü ziyaret ettik. İlimizdeki çalışmalarını taktir ediyoruz. Gerek yerelde il müdürümüzün ve valimizin yapmış oldukları çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Bunun için kendilerine yapmış oldukları çalışmalardan ötürü teşekkür ediyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde zor bir süreçten geçiyor. Ama Türkiye bu korona virüs ile mücadelede tüm dünyaya örnek olacak bir mücadele içerisindedir. Bu noktada tüm çalışanlara buna emek harcayanlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz. Allah’ın izniyle bunu da birlikte başaracağız. Biz bize yeteriz Türkiye ve inşallah hep birlikte bu korona virüs ile mücadelede başarıya ulaşacağız” diye konuştu.
Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Diyarbakır Sağlık Müdürü Cihan Tekin ise, “Korona virüs ile Türkiye’nin sergilemiş olduğu bu mücadelede MemurSen ailesi olarak baktığımızda hakikaten gerek Ankara’daki üstlerimizle gerekse yerelde sürekli işbirliği içerisinde mücadele sergilemeye çalışıyoruz. Bugün bu ziyarette bu iş birliğinin ve karşılıklı birlik ve beraberliğin bir simgesi olarak görüyoruz. Ben bu anlamda MemurSen bünyesinde bulunan bütün başkanlarımızı ve başta başkanımız olmak üzere tüm üyelerine bir kez daha teşekkür ederim. İnşallah bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. Netice itibariyle birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte hareket edebilirsek ancak güçlü olabiliriz. Ben katkılarından ve desteklerinden dolayı bugün buraya gelen ve bizleri destek eden başta MemurSen Diyarbakır İl Başkanı ve SağlıkSen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu başkanımız olmak üzere bütün üyelerimize teşekkür ederim. Hayırlı ve sağlıklı günler diliyorum” şeklinde konuştu.
Yapılan ziyaret karşılıklı fikir alışverişinde bulunması ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP önündeki eylemde 248'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 248'inci gün
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden online açık satranç turnuvası
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden online açık ...
Bağlar’da asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bağlar’da asfalt çalışmaları devam ediyor
Aralarında husumet bulunan iki aile, sosyal mesafe kurallarına uyup maske takarak barıştı
YEREL HABERLER Aralarında husumet bulunan iki aile, sosyal mesafe ...
HDP önündeki annelerden Ayşegül Biçer: Oğlum, 'Beni kurtarın' diye haber gönderdi
YEREL HABERLER HDP önündeki annelerden Ayşegül Biçer: Oğlum, 'Beni ...
Evlat nöbetindeki acılı baba: "HDP'ye oy vererek kendi evimizi kendimiz yıktık" HDP önündeki evlat nöbeti 248'inci gününde
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki acılı baba: "HDP'ye oy vererek ...
Diyarbakır’da HDP il binası önünde gergin anlar Oğlundan haber alan anne Ayşegül Biçer, parti binası önünde oturdu Anne Biçer: "Bu HDP ya bugün oğlumu bana verecek ya da buradan kalkmam"
YEREL HABERLER Diyarbakır’da HDP il binası önünde gergin ...
Jandarmayı görünce kiralık ambulansla taşıdığı esrarı yol kenarına attı
YEREL HABERLER Jandarmayı görünce kiralık ambulansla taşıdığı esrarı ...
İstanbul’dan Diyarbakır’a ambulansla uzanan uyuşturucu sevkiyatını jandarmanın dikkati bozdu İstanbul’dan kiraladığı ambulansla Lice’ye geldi, 112 kilogram esrar yükleyip geri dönerken yakalandı
YEREL HABERLER İstanbul’dan Diyarbakır’a ambulansla uzanan ...
Kaymakam Demir, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıttı
YEREL HABERLER Kaymakam Demir, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ...
Koronavirüs biyoçeşitliliği artırdı, yavru sayısı pik yaptı
YEREL HABERLER Koronavirüs biyoçeşitliliği artırdı, yavru sayısı pik ...
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
YEREL HABERLER Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı ...
Başkan Beyoğlu, video konferansla belediyenin hizmetlerini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, video konferansla belediyenin ...
Büyükşehir Belediyesinden berber ve kuaförlere maske
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden berber ve kuaförlere maske
Büyükşehir Belediyesi gıda denetimlerini sıklaştırdı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi gıda denetimlerini sıklaştırdı
Diyarbekirspor: "TFF’nin liglerle ilgili kararına saygılıyız"
YEREL HABERLER Diyarbekirspor: "TFF’nin liglerle ilgili kararına ...
Korona virüs sanata engel olmadı, uzaktan derslerle online sergi
YEREL HABERLER Korona virüs sanata engel olmadı, uzaktan derslerle ...
HDP önündeki eylemde 247'nci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 247'nci gün
“Bu çadır bize ya mezar ya da bayram yeri olacak” HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 247'nci gününde
YEREL HABERLER “Bu çadır bize ya mezar ya da bayram yeri olacak” HDP ...
Kadayıfçı Sıtkı Usta karantinadaki vatandaşları unutmadı
YEREL HABERLER Kadayıfçı Sıtkı Usta karantinadaki vatandaşları ...
Silvan Ziraat Odası Başkanı Çapan: "Süne ile mücadele tam zamanında yapılmalıdır"
YEREL HABERLER Silvan Ziraat Odası Başkanı Çapan: "Süne ile mücadele ...
Silvan'da üzüm bağları ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Silvan'da üzüm bağları ilaçlanıyor
Çınar'da çölyak hastalığına dikkat çekmek için broşür dağıtıldı
YEREL HABERLER Çınar'da çölyak hastalığına dikkat çekmek için broşür ...
Türkiye'nin en büyük mahallesi, modern yüzü ile yatırım bölgesi olacak
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük mahallesi, modern yüzü ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X