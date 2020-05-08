Diyarbakır´da 810 kilo uyuşturucu ele geçirildi

<br>Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, 4 ayrı bölgede, çuvallar içinde çalılıklar arasına gizlenmiş 725 kilo esrar ve 85 kilo skunk ele geçirildi. <br>Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Daire Başkanlığı´nca yapılan çalışmalar ile uyuşturucu tacirlerinin, Lice ve Kocaköy ilçeleri kırsalında çalılıklar arasına çuvallar içerisinde esrar sakladığı belirlendi. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, Lice´nin Yalaza ve Bağlan mahalleleri ile Kocaköy´ün Boyunlu ve Gözebaşı mahalleleri kırsalında poşetlenerek satışa hazır hale getirilen 725 kilo esrar ve 85 kilo skunk ele geçirdi. Uyuşturucunun metropollere götürülmesinin planlandığı tespit edildi.<br>Güvenlik güçleri, uyuşturucuyu saklayan kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL<br>2020-05-08 09:32:40<br>
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