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Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin lira bütçe (2)

DHA

TARİHİ SURLAR ONARILIYOR Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki surların onarım çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrılan 13 milyon 500 bin Türk Lirası bütçeyle onarımına başlanan tarihi surların ilk etapta çevresinde peyzaj çalışmaları ile bölgeden geçen İnaloğlu, Türistik ve Melikahmet caddelerinde kod düşürme çalışmaları başlatılırken, güvenlik nedeniyle konulan beton bloklar da kaldırıldı. Diplerinde yapılacak peyzaj çalışmalarıyla tarihi surların eski görünümüne kavuşacağı belirtildi. Mehmet Mucahit CEYLANSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel...

Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin lira bütçe (2)

<br>TARİHİ SURLAR ONARILIYOR<br>Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki surların onarım çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrılan 13 milyon 500 bin Türk Lirası bütçeyle onarımına başlanan tarihi surların ilk etapta çevresinde peyzaj çalışmaları ile bölgeden geçen İnaloğlu, Türistik ve Melikahmet caddelerinde kod düşürme çalışmaları başlatılırken, güvenlik nedeniyle konulan beton bloklar da kaldırıldı. Diplerinde yapılacak peyzaj çalışmalarıyla tarihi surların eski görünümüne kavuşacağı belirtildi.<br>Mehmet Mucahit CEYLANSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Selim KAYA<br>2020-05-08 10:32:53<br>

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Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin lira bütçe (2)
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Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin lira bütçe (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin ...
Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin lira bütçe (2)
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Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin lira bütçe
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