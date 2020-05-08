Diyarbakır'daki eczanelerden 2 milyon 155 bin maske dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Diyarbakır'daki eczanelerden 2 milyon 155 bin maske dağıtıldı

İHA

Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Mahmut Sert, kentteki eczanelerden şimdiye kadar 431 bin vatandaşa 2 milyon 155 bin maskenin dağıtıldığını söyledi.

Diyarbakır'daki eczanelerden 2 milyon 155 bin maske dağıtıldı

Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Mahmut Sert, kentteki eczanelerden şimdiye kadar 431 bin vatandaşa 2 milyon 155 bin maskenin dağıtıldığını söyledi.
Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Mahmut Sert, maske dağıtımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sert, korona virüs salgınına karşı verilen sağlık mücadelesinde kendilerinin de eczacılar olarak yerlerini aldıklarını söyledi. Eczacıların korona virüse karşı birçok hizmetin yanında gönüllü olarak üstlendiği görevlerden birinin de eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı olduğunu kaydeden Sert, “Bugüne dek ülke genelinde 26 bin 747 eczanemizden 80 milyon maskeyi, 16 milyon vatandaşımıza dağıttık. Diyarbakır’da da 370 eczanemizden 2 milyon 155 bin maskeyi 431 bin vatandaşımıza ücretsiz olarak dağıtımını yaptık. Elbette biz bunları sadece bir rakam olarak görmüyoruz. Bunu, eczacılarımızın ve eczane çalışanlarımızın fedakarca çabaları olarak okuyoruz. Önemli bir kamu görevini gönüllü olarak üstlenen meslektaşlarıma ve tüm eczane çalışanlarına buradan da bir kez daha teşekkür ediyorum. Zaman zaman maskelerin yetersizliği, mesajların ulaşamaması gibi sistemsel sorunlar yaşandı. Elbette bu sorunlardan eczacılar sorumlu değildi ancak biz bunların hepsinin takipçisi olarak Sağlık Bakanlığının ilgili kurumlarına ilettik. Yerelde de hem Pandemi Kurulu hem de İl Sağlık Müdürlüğü ile diyaloglarımız devam etti. Bu sorunlar, eczacılarımızın iş yükünün artmasına, zaman zaman da bazı illerde eczacı ve eczane çalışanlarına yönelik şiddete neden oldu” dedi.

“Maskelerin güvenilir noktalardan temin edilmesi gerekir”
Ticaret Bakanlığının cerrahi maskelerin adet satış üst fiyatını 1 lira olarak belirlediğini hatırlatan Sert, “Bu çerçevede marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışı yapılabilecek. Elbette pandemi sürecinde maske ulaşılabilir olmalıdır. Ancak maskenin tıbbi bir ürün olması nedeniyle güvenilir noktalardan temin edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu durumdan kar elde etmek isteyen kişiler merdiven altı üretim yaparak, koruyucu özelliği olmayan maskeler üretebilir. Maskenin halka ulaştırılmasında kalite değerlendirmesini ancak uzman kişiler yapabilir. Bu nedenle tıbbi bir ürün olan maskelerin eczaneler dışında satışını doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Pandemi sürecinde kaybettiğimiz eczacılarımıza, sağlık çalışanlarına ve tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP önündeki evlat nöbeti 249’uncu gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbeti 249’uncu gününde
Radikal’den eğitime tam destek Ders dışında etkinlikler de online veriliyor
YEREL HABERLER Radikal’den eğitime tam destek Ders dışında ...
Kaymakam Demir, berber ve kadın kuaförleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Demir, berber ve kadın kuaförleri ile bir ...
Ceylan Karavil Park AVM 11 Mayısta kapılarını ziyaretçilerine açıyor
YEREL HABERLER Ceylan Karavil Park AVM 11 Mayısta kapılarını ...
Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin lira bütçe (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin ...
Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin lira bütçe (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin ...
Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin lira bütçe (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin ...
Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin lira bütçe (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin ...
Hırsızlar çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlar çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı
Diyarbakır’da terörün finans kaynağına darbe Lice ve Kocaköy ilçe kırsalında düzenlenen operasyonlarda 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da terörün finans kaynağına darbe Lice ve ...
Kulp'ta Trafik Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Kulp'ta Trafik Haftası etkinlikleri
Diyarbakır´da 810 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır´da 810 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin lira bütçe
YEREL HABERLER Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin ...
Diyarbakır Valiliği: “İlimizin tüm kesimleri ile görüşmeler yapılıyor”
YEREL HABERLER Diyarbakır Valiliği: “İlimizin tüm kesimleri ile ...
Memur-Sen heyetinden Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’ne destek ziyareti
YEREL HABERLER Memur-Sen heyetinden Diyarbakır İl Sağlık ...
HDP önündeki eylemde 248'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 248'inci gün
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden online açık satranç turnuvası
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden online açık ...
Bağlar’da asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bağlar’da asfalt çalışmaları devam ediyor
Aralarında husumet bulunan iki aile, sosyal mesafe kurallarına uyup maske takarak barıştı
YEREL HABERLER Aralarında husumet bulunan iki aile, sosyal mesafe ...
HDP önündeki annelerden Ayşegül Biçer: Oğlum, 'Beni kurtarın' diye haber gönderdi
YEREL HABERLER HDP önündeki annelerden Ayşegül Biçer: Oğlum, 'Beni ...
Evlat nöbetindeki acılı baba: "HDP'ye oy vererek kendi evimizi kendimiz yıktık" HDP önündeki evlat nöbeti 248'inci gününde
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki acılı baba: "HDP'ye oy vererek ...
Diyarbakır’da HDP il binası önünde gergin anlar Oğlundan haber alan anne Ayşegül Biçer, parti binası önünde oturdu Anne Biçer: "Bu HDP ya bugün oğlumu bana verecek ya da buradan kalkmam"
YEREL HABERLER Diyarbakır’da HDP il binası önünde gergin ...
Jandarmayı görünce kiralık ambulansla taşıdığı esrarı yol kenarına attı
YEREL HABERLER Jandarmayı görünce kiralık ambulansla taşıdığı esrarı ...
İstanbul’dan Diyarbakır’a ambulansla uzanan uyuşturucu sevkiyatını jandarmanın dikkati bozdu İstanbul’dan kiraladığı ambulansla Lice’ye geldi, 112 kilogram esrar yükleyip geri dönerken yakalandı
YEREL HABERLER İstanbul’dan Diyarbakır’a ambulansla uzanan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X